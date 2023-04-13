Песков ничего не знает о встрече Путина, Пригожина и Шойгу

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает была ли в действительности примирительная встреча, организованная Владимиром Путиным, на которую были приглашены глава Минобороны Сергей Шойгу и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и прекращен ли их конфликт.

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О встрече в Кремле на которую президент РФ пригласил Шойгу и Пригожина сообщали зарубежные СМИ.

«Мне ничего об этом не известно», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков назвал ключевую цель президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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