Песков ничего не знает о встрече Путина, Пригожина и Шойгу

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает была ли в действительности примирительная встреча, организованная Владимиром Путиным, на которую были приглашены глава Минобороны Сергей Шойгу и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и прекращен ли их конфликт.