Песков ничего не знает о встрече Путина, Пригожина и Шойгу
13 апреля 202313:38
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает была ли в действительности примирительная встреча, организованная Владимиром Путиным, на которую были приглашены глава Минобороны Сергей Шойгу и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и прекращен ли их конфликт.
О встрече в Кремле на которую президент РФ пригласил Шойгу и Пригожина сообщали зарубежные СМИ.
«Мне ничего об этом не известно», - сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков назвал ключевую цель президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru