Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности
Россия должна защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, страна должна «максимально» оградить четыре новых региона от опасности. В связи с этим специальная военная операция будет продолжаться «до победного конца».
Кроме того, Песков рассказал, что процесс восстановления новых территорий продолжается.
«Работают десятки тысяч людей, вкладывается огромное количество усилий», — подчеркнул пресс-секретарь.
В частности, в ЛНР ремонтируют дороги, строят новые, создают инфраструктуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru