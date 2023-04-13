Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности

По словам представителя Кремля, страна должна «максимально» оградить четыре новых региона от опасности. В связи с этим специальная военная операция будет продолжаться «до победного конца».

Кроме того, Песков рассказал, что процесс восстановления новых территорий продолжается.

«Работают десятки тысяч людей, вкладывается огромное количество усилий», — подчеркнул пресс-секретарь.

В частности, в ЛНР ремонтируют дороги, строят новые, создают инфраструктуру.

