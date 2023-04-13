Песков: Россия должна защитить новые регионы от опасности

Россия должна защитить Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Россия собирается восстановить и построить заново в новых регионах 3 тысячи многоэтажек в 2023 году

По словам представителя Кремля, страна должна «максимально» оградить четыре новых региона от опасности. В связи с этим специальная военная операция будет продолжаться «до победного конца».

Кроме того, Песков рассказал, что процесс восстановления новых территорий продолжается.

«Работают десятки тысяч людей, вкладывается огромное количество усилий», — подчеркнул пресс-секретарь.

В частности, в ЛНР ремонтируют дороги, строят новые, создают инфраструктуру.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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