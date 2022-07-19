Песков отказался отвечать на вопрос об участии Путина в выборах 2024 года
19 июля 202214:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать журналистам на вопрос о возможном участии Владимира Путина в выборах 2024 года, сообщает ТАСС.
По его словам, эту тему следует обсуждать с самим главой государства.
«Вот его и спросите сами», - сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» напомнил, что имеет право баллотироваться на новый срок.
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19 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru