Песков отказался комментировать публикации об отставке замглавы Минобороны Мизинцева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в СМИ и соцсетях об отставке заместителя министра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева, сообщает ТАСС.
Отвечая на соответствующую просьбу журналистов он рекомендовал обращаться в военное ведомство.
«Не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», - заключил представитель Кремля.
Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что Михаила Мизинцева могли снять с должности из-за «какой-то большой внезапно возникшей претензии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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