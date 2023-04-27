Песков отказался комментировать публикации об отставке замглавы Минобороны Мизинцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикации в СМИ и соцсетях об отставке заместителя министра обороны России генерал-полковника Михаила Мизинцева, сообщает ТАСС.

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Отвечая на соответствующую просьбу журналистов он рекомендовал обращаться в военное ведомство.

«Не могу ничего по этому поводу сказать. Это тема Министерства обороны», - заключил представитель Кремля.

Ранее военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков заявил, что Михаила Мизинцева могли снять с должности из-за «какой-то большой внезапно возникшей претензии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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