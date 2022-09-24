Героя России Булгакова уволили с поста заместителя Шойгу

Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны, сообщили в военном ведомстве.

В пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что Булгаков оставил свой пост в связи с переходом на другую работу, но новое место службы не уточнили. Пост замминистра Булгаков занял в 2008 году. В 2016 году ему было присвоено звание Герой России.

Место Булгакова занял генерал-полковник Михаил Мизинцев. В оборонном ведомстве он будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения Вооруженных Сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее он занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. Мизинцеву 60 лет, в числе его наград два ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 степени.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФОтставки И Назначения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры