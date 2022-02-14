Песков: отказ Украины от НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на озабоченности России, сообщает РИА Новости.
По его словам, слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства Украины в Североатлантическом альянсе не стоит воспринимать как «случившийся факт».
«Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что допускает отказ Киева от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны», сообщает RT.
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