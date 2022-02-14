Песков: отказ Украины от НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на озабоченности России, сообщает РИА Новости.

Столтенберг предложил Лаврову продолжить встречи Россия – НАТО

По его словам, слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства Украины в Североатлантическом альянсе не стоит воспринимать как «случившийся факт».

«Вряд ли это можно воспринимать как некий свершившийся факт, не имея концептуального внешнеполитического мировоззрения Киева», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что допускает отказ Киева от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НАТОУкраинаРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры