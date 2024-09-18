Песков: От ОДКБ для Армении не исходит никакой угрозы для суверенитета

ОДКБ не создает никакой угрозы для безопасности и суверенитета Армении, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что эта организация наоборот стоит на страже суверенитета государств-членов. Поэтому Россия будет эту позицию «терпеливо» доносить до армянского руководства, подчеркнул Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о заморозке деятельности республики во всех органах ОДКБ. По его словам, эта структура создала угрозы для суверенитета республики.

Также стало известно, что Армения приняла приглашение российского президента Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре, напоминает RT.

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