Песков: От ОДКБ для Армении не исходит никакой угрозы для суверенитета

Он отметил, что эта организация наоборот стоит на страже суверенитета государств-членов. Поэтому Россия будет эту позицию «терпеливо» доносить до армянского руководства, подчеркнул Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о заморозке деятельности республики во всех органах ОДКБ. По его словам, эта структура создала угрозы для суверенитета республики.

Также стало известно, что Армения приняла приглашение российского президента Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре, напоминает RT.

