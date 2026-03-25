Песков оставил без комментариев сообщения об ударах по судам РФ в Каспийском море

Москва негативно восприняла бы распространение ближневосточного конфликта на регион Каспия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

В Кремле опровергли сообщения о предложении для США по разведданным

Так он ответил на вопрос, как Россия восприняла бы эскалацию ситуации вокруг Ирана уже на регион Каспия. Пресс-секретарь президента РФ при этом не стал комментировать сообщения о том, что Израиль нанес удары по российским судам, которые якобы перевозили оружие в Иран по акватории Каспийского моря.

Ранее Песков заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
