Песков оставил без комментариев сообщения об ударах по судам РФ в Каспийском море
Москва негативно восприняла бы распространение ближневосточного конфликта на регион Каспия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он ответил на вопрос, как Россия восприняла бы эскалацию ситуации вокруг Ирана уже на регион Каспия. Пресс-секретарь президента РФ при этом не стал комментировать сообщения о том, что Израиль нанес удары по российским судам, которые якобы перевозили оружие в Иран по акватории Каспийского моря.
Ранее Песков заявил, что последствия конфликта на Ближнем Востоке ощущает весь мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
