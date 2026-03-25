Иран заявил, что Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»
25 марта 202600:10
США и Израиль вновь нанесли удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана, сообщает Организация по атомной энергии Ирана.
Там указали, что станция не повреждена, жертв среди персонала нет. Снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои не отмечаются.
Ранее в Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
