Иран заявил, что Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»

США и Израиль вновь нанесли удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана, сообщает Организация по атомной энергии Ирана.

«270 тонн ядерного топлива»: Чем грозят удары по иранской АЭС «Бушер»

Там указали, что станция не повреждена, жертв среди персонала нет. Снаряд упал на территории АЭС, однако, по предварительным оценкам, на самом объекте нет повреждений, технические сбои не отмечаются.

Ранее в Кремле предупредили о непоправимых последствиях атак на АЭС «Бушер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИзраильСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры