Россиян предупредили об опасности включения кондиционера после зимы

Включение кондиционера после длительного простоя без очистки может навредить здоровью и привести к поломке техники. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель VITEK Анна Нужина.

По ее словам, за зиму внутри устройства накапливаются пыль и грязь, а влага способствует развитию плесени, грибков и бактерий. При запуске без подготовки эти загрязнения попадают в воздух. О проблемах могут сигнализировать затхлый запах, слабое охлаждение, шум и протечки.

Она рекомендовала регулярно очищать фильтры — промывать их водой или пылесосить каждые 1,5-2 месяца, а также раз в год проводить профессиональное обслуживание с дезинфекцией и проверкой системы.

Помимо этого, важно правильно использовать кондиционер. В частности, не выставлять слишком низкую температуру, соблюдать разницу с улицей не более 8 градусов и не направлять холодный воздух прямо на людей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
