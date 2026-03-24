Россиян предупредили об опасности включения кондиционера после зимы

Включение кондиционера после длительного простоя без очистки может навредить здоровью и привести к поломке техники. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель VITEK Анна Нужина.

По ее словам, за зиму внутри устройства накапливаются пыль и грязь, а влага способствует развитию плесени, грибков и бактерий. При запуске без подготовки эти загрязнения попадают в воздух. О проблемах могут сигнализировать затхлый запах, слабое охлаждение, шум и протечки.