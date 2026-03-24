В Госдуме призвали сохранить аборты в системе ОМС
Женщины, выплачивающие страховые взносы, должны сохранять право на проведение аборта по полису ОМС, поскольку это полноценная медицинская операция. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Нина Останина.
По ее словам, до введения дополнительных социальных гарантий для поддержки матерей, семей и детей нельзя настаивать на запрете процедуры. Она подчеркнула, что прерывание беременности требует медицинского вмешательства и должно оставаться доступным в системе обязательного медицинского страхования.
Депутат также высказалась за исключение врачей из зоны ответственности по делам о «склонении к аборту». Она отметила, что это понятие остается размытым и может трактоваться слишком широко, что создает риски для медицинских работников.
Останина добавила, что обсуждение этой темы в парламенте сопровождается опасениями, что чрезмерное ужесточение норм может привести к необоснованному давлению на врачей, передает «Радиоточка НСН».
