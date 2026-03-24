Вовлечение хуситов в конфликт на стороне Ирана может ударить по экономике Европы

Вовлечение йеменского движения «Ансар Алла» в конфликт на стороне Ирана может привести к серьезным последствиям для США и Европы, включая экономические сбои. Об этом «Ленте.ру» заявил сотрудник Американского университета Бейрута Егия Ташиян.

По его словам, одним из ключевых рисков является возможная блокировка Баб-эль-Мандебского пролива — важного маршрута между Европой и Азией. Нарушение судоходства по этому направлению способно ударить по европейской экономике, что косвенно затронет и США.