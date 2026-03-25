СМИ: У россиян стали отбирать дачные участки
В Омске суд постановил изъять у владельцев 13 дачных участков из-за их неухоженности, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя координационного совета Омского областного союза СНТ Виктора Бобыря.
По его словам, в регионе впервые применили на практике вступивший в силу 1 сентября 2025 года закон, позволяющий изымать такие дачи. Эксперт указал, что рассчитан не на то, чтобы отобрать землю, а чтобы сподвигнуть владельцев, их наследников и родственников задуматься, что есть земля, надо ее поддерживать в хорошем состоянии.
Владельцам участков, которые не планируют ухаживать за ними, Бобырь посоветовал продать недвижимость. Он напомнил, что заброшенные участки в пожароопасный сезон часто становятся причиной возгорания.
Новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику. Об этом НСН сообщила юрист Мария Свиридова.
- СМИ: У россиян стали отбирать дачные участки
