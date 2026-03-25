Трамп: Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран преподнес Вашингтону крупный «подарок», который касается Ормузского пролива.
«Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», - заявил глава государства. Трамп отметил, что этот жест убедил его в том, что американские власти «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров. При этом президент не раскрыл подробностей.
Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Россиянок с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока
- Иран заявил, что Израиль и США ударили по АЭС «Бушер»
- Вовлечение хуситов в конфликт на стороне Ирана может ударить по экономике Европы
- Россиян предупредили об опасности включения кондиционера после зимы
- В Госдуме призвали сохранить аборты в системе ОМС
- Политолог оценил сроки обострения конфликта Пакистана и Афганистана
- Владельцам кошек напомнили о мерах безопасности при прогулках
- Назван безопасный темп похудения после 35 лет
- В издательстве рассказали, как нейросеть подставила Драгунского