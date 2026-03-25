Трамп: Иран преподнес США «подарок», связанный с нефтью и газом

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что Тегеран преподнес Вашингтону крупный «подарок», который касается Ормузского пролива.

СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном

«Это не было связано с ядерным оружием, это было связано с нефтью и газом, и это была очень приятная вещь с их стороны», - заявил глава государства. Трамп отметил, что этот жест убедил его в том, что американские власти «имеют дело с правильными людьми» на иранской стороне переговоров. При этом президент не раскрыл подробностей.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
