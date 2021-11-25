В Кремле назвали основной задачей «сподвигнуть граждан на ревакцинацию»

Сподвигнуть граждан на ревакцинацию и вакцинацию сейчас - основная задача властей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также назвал беспрецедентными смертность от коронавируса и его продолжающиеся волны, отмечает Ura.ru. Говоря о вакцинации населения России, представитель Кремля отметил, что президент Владимир Путин сторонник обдуманных и сбалансированных действий.

В России зарегистрирована вакцина для подростков

Президент Владимир Путин 24 ноября привился назальной вакциной от коронавируса. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что назальная вакцина от коронавируса может быть доступна для россиян через полгода.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ВакцинацияДмитрий ПесковРоссия
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