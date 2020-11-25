Песков опроверг возможность «нагорно-карабахского сценария» в Донбассе

Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не дает», - сказал он.

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Ранее СМИ сообщили, что Украина готовится применить в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий». Киев заподозрили в стягивании военной техники и личного состава к линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Война В ДонбассеДмитрий Песков
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