Песков опроверг возможность «нагорно-карабахского сценария» в Донбассе
25 ноября 202012:54
Ситуация, сложившаяся в Нагорном Карабахе, не дает оснований думать о возможном обострении ситуации на Донбассе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Не дает», - сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что Украина готовится применить в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий». Киев заподозрили в стягивании военной техники и личного состава к линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР.
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25 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru