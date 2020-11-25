Песков опроверг возможность «нагорно-карабахского сценария» в Донбассе

В Подмосковье впервые выявили более тысячи новых случаев COVID-19 за сутки Власти Подмосковья не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса до Нового года Расселение первых домов по программе реновации началось в районе Перово ВЦИОМ: Более половины москвичей для поездок по городу используют общественный транспорт