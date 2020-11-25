СМИ: Украина готовится применить в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий»

Украина намерена применить «нагорно-карабахский сценарий» в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo российского журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

По их данным, сейчас такой сценарий готовит военно-политическое руководство Украины.