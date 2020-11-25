СМИ: Украина готовится применить в Донбассе «нагорно-карабахский сценарий»

Украина намерена применить «нагорно-карабахский сценарий» в отношении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo российского журналиста Семена Пегова со ссылкой на источники в штабе Операции Объединенных сил (ООС).

По их данным, сейчас такой сценарий готовит военно-политическое руководство Украины.

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При этом Киев заподозрили в стягивании военной техники к линии соприкосновения с ДНР и ЛНР. Издание сообщает, что происходит выгрузка эшелонов с военной техникой и личным составом.

Сообщается, что Украина собирается задействовать в военной операции турецкие беспилотные летательные аппараты и беспилотники-камикадзе, которые могут быть закуплены у Израиля.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее в эфире НСН заявил, что у власти на Украине оказались дилетанты.

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ФОТО: Офис президента Украины/president.gov.ua
ТЕГИ:Война В Донбассе
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