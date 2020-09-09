Песков опроверг слухи о «поглощении» Россией Белоруссии

"Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - сказал Песков журналистам в среду.

Пресс-секретарь президента России отметил важность этого визита на фоне происходящих в республике событий и обозначил примерный круг вопросов, которые обычно поднимаются во время таких визитов - торгово-экономическое сотрудничество, долговые обязательства, поставки энергоресурсов, интеграция в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства.

Он также опроверг информацию о предметном обсуждении создания единого эмиссионного центра России и Белоруссии.

