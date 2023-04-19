Песков опроверг публикации в СМИ о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившая в западных СМИ информация о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах в Европе не соответствует действительности, сообщает ТАСС.

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По его словам, издания Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании «ошиблись в своём расследовании».

Он отметил, что вместо беспочвенных обвинений в адрес РФ западной прессе следует больше внимания уделять «теме террористического акта на «Северных потоках».

«Теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов на «Северных потоках», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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