Песков опроверг публикации в СМИ о якобы подготовке РФ диверсий на объектах в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появившая в западных СМИ информация о якобы подготовке Россией диверсий на энергетических объектах в Европе не соответствует действительности, сообщает ТАСС.
По его словам, издания Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании «ошиблись в своём расследовании».
Он отметил, что вместо беспочвенных обвинений в адрес РФ западной прессе следует больше внимания уделять «теме террористического акта на «Северных потоках».
«Теме необходимости прозрачного, срочного и широкого международного расследования этих беспрецедентных террористических актов, саботажа», - заключил представитель Кремля.
Ранее депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани потребовал создать комиссию для расследования подрывов на «Северных потоках», сообщает RT.
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