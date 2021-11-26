Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не занималась и не занимается госпереворотами, сообщает РИА Новости.

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Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся, в том числе с участием РФ, госперевороте в стране, представитель Кремля отметил, что у Москвы не было никаких планов принимать участие в чём-либо подобном.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - заключил Песков.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспереворотРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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