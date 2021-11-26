Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не занималась и не занимается госпереворотами, сообщает РИА Новости.
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся, в том числе с участием РФ, госперевороте в стране, представитель Кремля отметил, что у Москвы не было никаких планов принимать участие в чём-либо подобном.
«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - заключил Песков.
Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+34 690 / сут.
Умерли
270 тыс.+1 235 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 145 / сут.
- Выживший после ЧП в Кузбассе спасатель заявил, что не чувствует себя героем
- Более 60 млн человек прошли в России полную вакцинацию от COVID-19
- Путин заявил о положительной роли российских миротворцев в Карабахе
- ВОЗ выступила против запретов авиасообщения из-за нового штамма коронавируса
- Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине
- «Не связана с пытками». Песков прокомментировал отставку главы ФСИН
- Зеленский заявил о готовящемся на Украине госперевороте
- КПРФ потребовала возбудить против Жириновского уголовное дело
- Мишустин: На Курилах будет введен режим свободной таможенной территории
- Зеленский признал, что вероятность войны с Россией существует
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru