Песков опроверг причастность России к организации госпереворота на Украине

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовящемся, в том числе с участием РФ, госперевороте в стране, представитель Кремля отметил, что у Москвы не было никаких планов принимать участие в чём-либо подобном.

«У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами», - заключил Песков.

Ранее Зеленский в ходе пресс-конференции заявил, что располагает аудиоматериалами, на которых, с представителями Украины и России, обсуждается участие бизнесмена Рината Ахметова в госперевороте.