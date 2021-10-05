Зеленский ввел санкции против ФСБ РФ
Украинский президент Владимир Зеленский ввел бесссрочные сакции в отношении нескольких сотрудников ФСБ РФ. Об этом сообщает РИА Новости на соответствующий указ президента.
Таким образом, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны. В «черный список» внесены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. В приложении к указу все вышеперечисленные лица указаны действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ.
Санкции предполагают блокировку активов, операций в торговой сфере, полетов через украинскую территорию и другое. Агентство «РБК-Украина» отметило, что причиной введения санкций стал инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
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