Зеленский ввел санкции против ФСБ РФ

Таким образом, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны. В «черный список» внесены Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков, Алексей Седов. В приложении к указу все вышеперечисленные лица указаны действующими или бывшими сотрудниками института криминалистики ФСБ РФ.

Санкции предполагают блокировку активов, операций в торговой сфере, полетов через украинскую территорию и другое. Агентство «РБК-Украина» отметило, что причиной введения санкций стал инцидент с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

