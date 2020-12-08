Спецслужбы Норвегии заявили об участии хакеров из РФ в кибератаке на парламент

Норвежские спецслужбы считают, что хакеры из России могут быть причастны к кибератаке на систему электронной почты парламента Норвегии в этом году, передает агентство Associated Press.

Власти подозревают группировку Fancy Bear, которая, как считают в Осло, связана с ГРУ, однако доказательств для обвинений собрать не удалось и дело закрыли.

Ранее сообщалось о краже многих файлов из внутренней почты парламента страны.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:ХакерыРусские ХакерыНорвегия
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