Спецслужбы Норвегии заявили об участии хакеров из РФ в кибератаке на парламент

Норвежские спецслужбы считают, что хакеры из России могут быть причастны к кибератаке на систему электронной почты парламента Норвегии в этом году, передает агентство Associated Press.

Власти подозревают группировку Fancy Bear, которая, как считают в Осло, связана с ГРУ, однако доказательств для обвинений собрать не удалось и дело закрыли.

Ранее сообщалось о краже многих файлов из внутренней почты парламента страны.

