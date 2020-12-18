СМИ: хакеры атаковали секретную лабораторию в США

Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности взломали хакеры, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Подозрительная активность была обнаружена в компьютерных сетях подразделений Минэнерго и управления, в том числе - Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая занимается секретными разработками по ядерному оружию.

РФ предложила США диалог на уровне спецслужб по обвинениям в хакерских атаках

По данным министерства, чтобы оценить масштаб взлома, понадобится не менее нескольких недель расследования.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
ТЕГИ:ХакерыСША
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