СМИ: хакеры атаковали секретную лабораторию в США
Министерство энергетики и национальное управление США по ядерной безопасности взломали хакеры, сообщает Politico со ссылкой на источники.
Подозрительная активность была обнаружена в компьютерных сетях подразделений Минэнерго и управления, в том числе - Лос-Аламосской национальной лаборатории, которая занимается секретными разработками по ядерному оружию.
По данным министерства, чтобы оценить масштаб взлома, понадобится не менее нескольких недель расследования.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило о том, что группировка хакеров при поддержке правительства иностранного государства получила доступ к системе Минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. По данным Washington Post, к взлому причастны российские хакеры.
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