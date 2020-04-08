Песков опроверг отдельное обращение Путина к россиянам

В Кремле уточнили, что все заявления будут сделаны в рамках видеоконференции с участием губернаторов, членов правительства и президентской администрации, а также полпредов в федеральных округах, передает RT.



Напомним, Путин впервые обратился к россиянам в связи с рапространением коронавируса 25 марта. Тогда он объявил о мерах поддержки россиянам и поручил сделать выходной неделю с 30 марта по 5 апреля.



В ходе второго обращения 2 апреля глава государства продлил «выходной» режим до конца апреля. При этом президент обязал работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам в полном объеме.

