Песков опроверг отдельное обращение Путина к россиянам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг, что сегодня Владимир Путин выступит с отдельным обращением к россиянам в связи с распространением в стране коронавируса, передает РИА Новости.
В Кремле уточнили, что все заявления будут сделаны в рамках видеоконференции с участием губернаторов, членов правительства и президентской администрации, а также полпредов в федеральных округах, передает RT.
Напомним, Путин впервые обратился к россиянам в связи с рапространением коронавируса 25 марта. Тогда он объявил о мерах поддержки россиянам и поручил сделать выходной неделю с 30 марта по 5 апреля.
В ходе второго обращения 2 апреля глава государства продлил «выходной» режим до конца апреля. При этом президент обязал работодателей выплачивать зарплаты сотрудникам в полном объеме.
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