Песков опроверг существование олигархов в России

«Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», - заявил Песков.

Он добавил, что олигархи - это предприниматели, которые хотят использовать свои средства для влияния на политику. Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы они занимались чем-то в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил накануне, что во время выборов главы государства «группы боевиков» могут организовать «побоище на площади».



