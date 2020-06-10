Песков опроверг существование олигархов в России

В России нет олигархов, которые могли бы финансировать оппозицию в Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские олигархи якобы финансируют радикальную оппозицию в его стране.

Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления

«Нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», - заявил Песков.

Он добавил, что олигархи - это предприниматели, которые хотят использовать свои средства для влияния на политику. Песков заявил, что ему неизвестно о том, чтобы они занимались чем-то в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил накануне, что во время выборов главы государства «группы боевиков» могут организовать «побоище на площади».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры