Лукашенко заявил о боевиках, которые хотят устроить «побоище на площади» во время выборов

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки. Потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По словам белорусского лидера, «демократия демократией, но беспредела быть не должно». Он также призвал вспомнить, как «супердемократичные государства» усмиряют протестующих, пишут argumenti.ru.

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что в Белоруссии готовят государственный переворот.

«В Белоруссии выборы 9 августа. Александр Лукашенко – друг России, хотя и довольно сложный, но очень популярный политик и в России. Сейчас там по украинскому сценарию пытаются совершить майдан, и насадить Белоруссии такую же хунту, которая посажена в Украине, с такой же целью – сделать Белоруссию врагом России и запретить русский язык. Сам Лукашенко, видимо, пытается подготовиться к этой попытке майдана, консолидировать своих друзей, выгоняя американскую агентуру из власти. А признание виз – очень важная вещь. Одной из причин споров между Россией и Белоруссией стало то, что Белоруссия сделала безвизовый въезд для всех граждан Евросоюза, еще для сорока стран, включая в том числе американцев, чтобы расширить туризм. А в результате мы были вынуждены закрыть границу между Россией и Белоруссией, чтобы не пускать тех американцев и представителей Евросоюза, которые легко получают возможность прийти на территорию Белоруссии, а дальше уже, не спросив визы, могли идти через открытую границу», - сказал он.







