Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления

Бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало (на фото) собрал 100 тысяч подписей, необходимых ему для выдвижения в качестве кандидата в президенты Белоруссии. Об этом заявил представитель политика Алексей Урбан.

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Всего удалось собрать 119 тысяч подписей, сейчас команда Цепкало проводит дополнительную проверку, сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко сделал скандальное заявление о Цепкало. Президент назвал конкурента «хряком» и напомнил, что именно от хряка зависит количество рожденных свиноматкой поросят.

«И если будет такой хряк, как этот человек (Цепкало - НСН), то будут мертворожденные поросята», - сказал Лукашенко.

После этого многие вспомнили, что жена Цепкало в свое время прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для рождения ребенка. По этой причине слова Лукашенко многие в республике расценили как грязный выпад в адрес семьи конкурента.

Отметим, что штаб Лукашенко отчитался о том, что за него подписались более миллиона белорусов — то есть, практически каждый девятый житель республики.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ЛукашенкоВыборыБелоруссия
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