Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления

Всего удалось собрать 119 тысяч подписей, сейчас команда Цепкало проводит дополнительную проверку, сообщает Sputnik Беларусь.



Ранее Лукашенко сделал скандальное заявление о Цепкало. Президент назвал конкурента «хряком» и напомнил, что именно от хряка зависит количество рожденных свиноматкой поросят.



«И если будет такой хряк, как этот человек (Цепкало - НСН), то будут мертворожденные поросята», - сказал Лукашенко.



После этого многие вспомнили, что жена Цепкало в свое время прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для рождения ребенка. По этой причине слова Лукашенко многие в республике расценили как грязный выпад в адрес семьи конкурента.



Отметим, что штаб Лукашенко отчитался о том, что за него подписались более миллиона белорусов — то есть, практически каждый девятый житель республики.

