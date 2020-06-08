Конкурент Лукашенко набрал подписи для выдвижения после публичного глумления
Бывший руководитель белорусского Парка высоких технологий Валерий Цепкало (на фото) собрал 100 тысяч подписей, необходимых ему для выдвижения в качестве кандидата в президенты Белоруссии. Об этом заявил представитель политика Алексей Урбан.
Всего удалось собрать 119 тысяч подписей, сейчас команда Цепкало проводит дополнительную проверку, сообщает Sputnik Беларусь.
Ранее Лукашенко сделал скандальное заявление о Цепкало. Президент назвал конкурента «хряком» и напомнил, что именно от хряка зависит количество рожденных свиноматкой поросят.
«И если будет такой хряк, как этот человек (Цепкало - НСН), то будут мертворожденные поросята», - сказал Лукашенко.
После этого многие вспомнили, что жена Цепкало в свое время прибегала к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для рождения ребенка. По этой причине слова Лукашенко многие в республике расценили как грязный выпад в адрес семьи конкурента.
Отметим, что штаб Лукашенко отчитался о том, что за него подписались более миллиона белорусов — то есть, практически каждый девятый житель республики.
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