Песков опроверг «допуск» малых партий к думским выборам-2021

3 декабря 201914:57

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг планы по допуску малых партий к выборам в Госдуму 2021 года, пишут «Известия».

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Так в Кремле прокомментировали публикацию «Ведомостей», в которой утверждалось, что администрация президента якобы рассматривает вариант допуска до выборов малых партий, которые по определению не смогут преодолеть 5-процентный барьер. С этой целью якобы им даже помогут собрать необходимые подписи для выдвижения.

В статье говорится, что голоса, полученные аутсайдерами, будут перераспределены между партиями, прошедшими в Думу. Эти меры якобы позволят «Единой России» сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента.

«Мне нечего сказать. Никак не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет», - сказал Песков.

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Фото: РИА Новости
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