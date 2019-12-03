Песков опроверг «допуск» малых партий к думским выборам-2021

Так в Кремле прокомментировали публикацию «Ведомостей», в которой утверждалось, что администрация президента якобы рассматривает вариант допуска до выборов малых партий, которые по определению не смогут преодолеть 5-процентный барьер. С этой целью якобы им даже помогут собрать необходимые подписи для выдвижения.

В статье говорится, что голоса, полученные аутсайдерами, будут перераспределены между партиями, прошедшими в Думу. Эти меры якобы позволят «Единой России» сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента.

«Мне нечего сказать. Никак не могу прокомментировать. Никаких нововведений на этот счет нет», - сказал Песков.

