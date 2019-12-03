«Ведомости»: На думские выборы-2021 допустят больше партий

По данным издания, планируется, что такие партии якобы не преодолеют 5-процентного барьера и не смогут пройти в парламент, однако набранные ими голоса будут перераспределены между остальными, прошедшими в Думу партиями.

«Ведомости» подчеркивают, что такая стратегия будто бы поможет «Единой России» сохранить в парламенте конституционное большинство. Ожидается, что партия наберет 35-40% голосов, а переопределение мандатов добавит ЕР голосов.

При этом к выборам якобы не допустят внесистемную оппозицию, тогда как остальным малым партиям помогут набрать необходимое число голосов.

На данный момент принять участие в выборах могут 52 российские партии, однако только 14 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей, отмечает Ura.ru.

