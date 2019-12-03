«Ведомости»: На думские выборы-2021 допустят больше партий
Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила о том, что на думские выборы 2021 года планируют допустить больше малых партий.
По данным издания, планируется, что такие партии якобы не преодолеют 5-процентного барьера и не смогут пройти в парламент, однако набранные ими голоса будут перераспределены между остальными, прошедшими в Думу партиями.
«Ведомости» подчеркивают, что такая стратегия будто бы поможет «Единой России» сохранить в парламенте конституционное большинство. Ожидается, что партия наберет 35-40% голосов, а переопределение мандатов добавит ЕР голосов.
При этом к выборам якобы не допустят внесистемную оппозицию, тогда как остальным малым партиям помогут набрать необходимое число голосов.
На данный момент принять участие в выборах могут 52 российские партии, однако только 14 из них могут выдвигать кандидатов без сбора подписей, отмечает Ura.ru.
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