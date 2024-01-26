Песков опроверг данные об отказе Москвы от требования о невступлении Киева в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы готова отказаться от требований о невступлении Украины в НАТО и о нейтральном статусе Киева.

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Ранее агентство Bloomberg написало, что Москва якобы может рассмотреть отказ от указанных требований в обмен на признание за РФ новых территорий.

Песков назвал сообщение неверным.

«Оно абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОУкраинаРоссияДмитрий Песков

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