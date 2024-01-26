Песков опроверг данные об отказе Москвы от требования о невступлении Киева в НАТО
26 января 202412:58
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия якобы готова отказаться от требований о невступлении Украины в НАТО и о нейтральном статусе Киева.
Ранее агентство Bloomberg написало, что Москва якобы может рассмотреть отказ от указанных требований в обмен на признание за РФ новых территорий.
Песков назвал сообщение неверным.
«Оно абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул представитель Кремля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru