ЕС согласовал санкции против России на случай войны с Украиной

Страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который будет введен в действие, если Москва решит захватить Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

По его словам, ограничения не будут вводиться заранее с целью предостеречь российское руководство.

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«Сейчас время дипломатии и переговоров, и надо работать над этим, а не над какими-то гипотетическими сценариями, которые пока что совсем не соответствуют реальности», - подчеркнул испанский министр.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США подталкивают Германию ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток-2» под видом несуществующего вторжения России на Украину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НападениеУкраинаСанкции Против РоссииЕвросоюз
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