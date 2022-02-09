ЕС согласовал санкции против России на случай войны с Украиной

Страны Евросоюза согласовали новый пакет антироссийских санкций, который будет введен в действие, если Москва решит захватить Украину. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно.

По его словам, ограничения не будут вводиться заранее с целью предостеречь российское руководство.