Песков: Окончательных выводов о причинах катастрофы самолета Пригожина нет

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин докладывал ему о том, что на самолет погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не было внешнего воздействия.

При этом глава государства отметил, что в телах погибших были найдены фрагменты ручных гранат. Президент добавил, что следствие не проводило экспертизу на предмет наличия наркотиков или алкоголя в крови погибших. Путин напомнил, что после обысков в офисе главы ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге после мятежа 24 июня были обнаружены не только 10 млрд рублей наличными, но и пять килограммов кокаина, передает «Радиоточка НСН».

