Песков: Объявление перемирия не обсуждалось заранее с Украиной или США
10 апреля 202606:33
Москва не проговаривала заранее с Украиной или США объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Нет», - ответил он на вопрос.
Ранее Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи.
