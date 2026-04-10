Песков: Объявление перемирия не обсуждалось заранее с Украиной или США

Москва не проговаривала заранее с Украиной или США объявление перемирия 11-12 апреля по случаю православной Пасхи, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Зеленский согласился на пасхальное перемирие

«Нет», - ответил он на вопрос.

Ранее Президент России Владимир Путин распорядился ввести временное перемирие в зоне боевых действий в связи с празднованием Пасхи.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
