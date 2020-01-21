Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции

21 января 202012:37

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему подготовка поправок к Конституции РФ идет ускоренными темпами. По его словам, это нормальная ситуация в связи с тем, что такое поручение дано президентом страны и должно выполняться в приоритетном порядке, пишет «Газета.ру».

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Говоря о сроках принятия изменений Песков сказал, что документ должен быть готов в ближайшее время, хотя никаких четких дат нет, но «в долгий ящик ничего откладываться не будет», сообщает РИА ФАН.

Подготовить поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин поручил подготовить во время послания Совету федерации 15 января. Для работы над документом создана специальная рабочая группа.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказал мнение, что изменить Конституцию РФ быстро не получится.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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