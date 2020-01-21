Песков объяснил ускоренную подготовку поправок к Конституции

Говоря о сроках принятия изменений Песков сказал, что документ должен быть готов в ближайшее время, хотя никаких четких дат нет, но «в долгий ящик ничего откладываться не будет», сообщает РИА ФАН.

Подготовить поправки в Конституцию президент РФ Владимир Путин поручил подготовить во время послания Совету федерации 15 января. Для работы над документом создана специальная рабочая группа.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказал мнение, что изменить Конституцию РФ быстро не получится.



