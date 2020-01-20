Бильжо предложил Милонову поработать над новой Конституцией

Андрей Бильжо: «Вот кого нужно ввести в рабочую группу по принятию новой Конституции. Конечно же, Виталия Милонова. Это человек, который во всех проблемах разбирается здорово. И знает, кому и что нужно запрещать. Мне кажется, что портрет Виталия Милонова должен висеть в школе, в детском саду, ну и, конечно, во всех ресторанах фастфуда. Тогда дети, которым нет 16 лет, туда не будут ходить, увидев портрет депутата», – комментирует он специально для НСН.

