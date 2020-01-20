Бильжо предложил Милонову поработать над новой Конституцией
Художник Андрей Бильжо специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
СМИ сообщили о запрете выдачи виз для приезжающих в США рожать
США ужесточит правила выдачи виз для иностранцев, которые приезжают в страну рожать для автоматического получения американского гражданства их детьми.
Андрей Бильжо: «Жаль, а у меня уже коммерческая идея родилась. Прямо рейсы загружать беременными женщинами вместе с акушером, на всякий случай. Вдруг роды начнутся еще в самолете. А так, абсолютно коммерческий ход, жалко не успел я с этим предложением», – отмечает в эфире НСН Андрей Бильжо.
Новый руководитель ФНС обозначил задачи ведомства
Ключевая задача Федеральной налоговой службы – сделать так, чтобы уплата налога стала «неизбежной и одновременно максимально комфортной». Об этом заявил Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Андрей Бильжо: «Последняя часть фразы мне очень нравится – "максимально комфортной". Вы сидите дома на диване, смотрите телевизор, а вам в дверь стучаться налоговики. И в тапочках идете платить. Вот это комфортно», – предположил художник в беседе с НСН.
Детям предложили запретить посещать кафе быстрого питания
Детям и подросткам младше 16 лет могут запретить посещать рестораны фастфуда без сопровождения взрослых. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Андрей Бильжо: «Вот кого нужно ввести в рабочую группу по принятию новой Конституции. Конечно же, Виталия Милонова. Это человек, который во всех проблемах разбирается здорово. И знает, кому и что нужно запрещать. Мне кажется, что портрет Виталия Милонова должен висеть в школе, в детском саду, ну и, конечно, во всех ресторанах фастфуда. Тогда дети, которым нет 16 лет, туда не будут ходить, увидев портрет депутата», – комментирует он специально для НСН.
Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев «мочить» журналистов и блогеров, распространяющих искаженную информацию и критикующих власть. Он пояснил, что «мочить» в его понимании ― это узнавать, «откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают».
Андрей Бильжо: «Своеобразный язык у Михаила Игнатьева. Надо издавать толковый словарь главы Чувашии», – говорит он НСН.
Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции
Граждане России в 2019 году купили в Турции на 26% больше домов и квартир, чем годом ранее, свидетельствуют данные Института статистики Турции.
Андрей Бильжо: «Для меня это неудивительно. Мне кажется, что дальше россияне будут входить в тройки активных покупателей недвижимости и в других странах мира. Мы так здорово развиваемся, что хочется уже посмотреть, как живут люди в других странах», – подытоживает Андрей Бильжо в интервью НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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