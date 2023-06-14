Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что с подконтрольной киевскому режиму территории осуществляются обстрелы и бомбежки социальной инфраструктуры и мирных жителей сообщает РИА Новости.

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По его словам, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения необходимо отодвигать украинскую военную инфраструктуру - именно это имел ввиду российский лидер Владимир Путин говоря о санитарной зоне.

«Придётся соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Путин на встрече с военкорами заявил, что прилёты с Украины продолжатся, то Россия рассмотрит вопрос о создании на украинской территории санитарной зоны, с которой невозможно было бы доставать российские регионы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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