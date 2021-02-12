Песков объяснил слова Лаврова о возможном разрыве с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смысл заявлений министра иностранных дел Сергея Лаврова о возможном разрыве с Евросоюзом искажены. По словам Пескова, Россия хочет развивать отношения с ЕС, не хочет их разрывать и не будет инициатором разрыва.

Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной»

Вместе с тем, пресс-секретарь пояснил, что если Россия столкнется с рестрикциями, если «безумие возобладает», она «должна заблаговременно быть готова к самостоятельности», передает РИА ФАН.

Ранее Сергей Лавров в эфире шоу «Соловьев LIVE» не исключил разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. Министр отметил, что Москва не намерена проводить политику изоляционизма, но не исключает такой возможности.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровДмитрий Песков
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