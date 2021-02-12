Песков объяснил слова Лаврова о возможном разрыве с ЕС

Вместе с тем, пресс-секретарь пояснил, что если Россия столкнется с рестрикциями, если «безумие возобладает», она «должна заблаговременно быть готова к самостоятельности», передает РИА ФАН.

Ранее Сергей Лавров в эфире шоу «Соловьев LIVE» не исключил разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики. Министр отметил, что Москва не намерена проводить политику изоляционизма, но не исключает такой возможности.



