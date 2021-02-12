Лавров прокомментировал возможность разрыва отношений с ЕС

Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет накладывать санкции на наиболее чувствительные секторы российской экономики, заявил в эфире шоу «Соловьев LIVE» глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия не впервые ощущает, как санкции Евросоюза создают риски для экономики, включая самые чувствительные сферы. По его словам, в следующий раз РФ будет готова к прекращению отношений.

Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной»

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москвы не собирается проводить политику изоляционизма, но не исключает такой возможности. «Хочешь мира – готовься к войне», – заключил Лавров.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзЛавров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры