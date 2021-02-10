Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной»
Запад хочет сделать Россию "послушной" страной и удобной территорией для продвижения своих интересов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, любые попытки России стать самостоятельным государством наталкиваются на ожесточенное сопротивление европейских стран, а также США.
Министр добавил, что Запад заставляет Россию принять «весьма сомнительные» интерпретации общечеловеческих ценностей.
Лавров считает, что силу, знания и опыт отечественных дипломатов нужно использовать для «настойчивого» продвижения курса, определенного президентом Владимиром Путиным.
Ранее вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой в эфире НСН заявил, что российский народ не готов променять суверенитет «на колбасу и сытные контракты с Западом».
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