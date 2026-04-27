Путин призвал парламентариев не зацикливаться на запретах и ограничениях
27 апреля 202615:27
Интересы потребителей необходимо защищать «во всех смыслах этого слова». Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе заседания Совета законодателей он указал, что при этом парламентариям не следует зацикливаться на ограничениях и запретах.
«Это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что предвыборная кампания в Госдуму должны пройти строго по закону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
