Песков объяснил причину высылки из РФ зампосла США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка заместителя посла США в России Барта Гормана является ответной мерой, сообщает РИА Новости.
По его словам, это «ответ на провокацию».
«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка Гормана из России - это ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, сообщает RT.
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