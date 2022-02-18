Песков объяснил причину высылки из РФ зампосла США

По его словам, это «ответ на провокацию».

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка Гормана из России - это ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, сообщает RT.

