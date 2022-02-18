Песков объяснил причину высылки из РФ зампосла США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка заместителя посла США в России Барта Гормана является ответной мерой, сообщает РИА Новости.

Захарова: Вашингтон планирует выслать еще 55 российских дипломатов

По его словам, это «ответ на провокацию».

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим чего-то. Это ответ на провокацию», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высылка Гормана из России - это ответ на необоснованную высылку советника-посланника российского посольства в Вашингтоне, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Посол США в РоссииПосолВысылкаДмитрий Песков
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