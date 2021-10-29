Захарова: Вашингтон планирует выслать еще 55 российских дипломатов
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон намерен выслать еще 55 российских дипломатов в ближайшем будущем. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
В связи с этим Захарова предрекла ухудшение ситуации на дипломатическом «фронте» между странами. Представитель МИД также отметила, что любое враждебное действие со стороны США будет получать соразмерный ответ.
По словам Захаровой, в России сейчас работают около 130 американцев, а в нескольких представительствах РФ в США - менее 200 человек.
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