Захарова: Вашингтон планирует выслать еще 55 российских дипломатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вашингтон намерен выслать еще 55 российских дипломатов в ближайшем будущем. Ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

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В связи с этим Захарова предрекла ухудшение ситуации на дипломатическом «фронте» между странами. Представитель МИД также отметила, что любое враждебное действие со стороны США будет получать соразмерный ответ.

По словам Захаровой, в России сейчас работают около 130 американцев, а в нескольких представительствах РФ в США - менее 200 человек.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФМария Захарова
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