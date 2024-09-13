Песков объяснил причину идеи ограничения экспорта титана и никеля

Предложение президента РФ Владимира Путина подумать об ограничениях экспорта никеля и титана связано «с практикой незаконных торговых ограничений» в отношении России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли это ответом на поставки западом вооружений Украине, он указал, что эти вещи накак не связаны.

«Это связано... с попытками постоянно прибегать к новым рестрикциям в торговле в отношении нашей страны», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин предложил российскому кабмину подумать об ограничении поставок за рубеж стратегического сырья, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
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