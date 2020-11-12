Российские следователи возбудили уголовное дело после уничтожения Ми-24 в Армении
В России возбудили уголовное дело по факту гибели российского военного вертолета Ми-24 на армяно-азербайджанской границе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Собеседник агентства уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил полётов или подготовки к ним», однако в ходе расследования дело, скорее всего, «переквалифицируют на более тяжкое».
По данным источника, российские военные следователи с российской базы в Гюмри, вместе с коллегами из Армении и Азербайджана, уже осмотрели место происшествия, назначили несколько экспертиз.
Инцидент произошёл вечером 9 ноября. На Нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы был сбит российский военный вертолёт Ми-24. Погибли два члена экипажа, один военнослужащий был ранен. По факту гибели воздушного судно уголовные дела возбуждены также в Азербайджане и Армении.
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