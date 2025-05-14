Песков объяснил, почему для переговоров выбрали 15 мая

Он указал что именно этом обусловлен выбор 15 мая в качестве даты для российско-украинской встречи в Турции.

«Так решил президент», - сказал представитель Кремля журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что попытается убедить Путина встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».

