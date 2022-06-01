Песков объяснил отставку нескольких генералов полиции

«Ротация», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее РБК, со ссылкой на источник в МВД, сообщило, что в отставку отправлены начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин.

Кроме того, своих постов лишились начальник оперативного управления МВД Александр Удовенко, заместитель начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин, а также первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Эмиль Мусин.

