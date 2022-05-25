Путин уволил замминистра МЧС Гуровича
Андрей Гурович был уволен с поста заместителя главы МЧС РФ, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», - говорится в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее российский лидер подписал указ о назначение на должность главы МЧС РФ генерал-майора Александра Куренкова, сообщает RT.
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