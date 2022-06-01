СМИ: Путин уволил пять генералов МВД и одного полковника

Президент России Владимир Путин, по неподтверждённым пока официально данным, подписал указ о кадровых перестановках в руководстве министерства внутренних дел. В отставку отправлены пять генералов и один полковник полиции, стало известно РБК.

Издание получило копию выписки из указа, датированного 30 мая, подлинность документа подтвердил источник, близкий к МВД. Согласно этой информации, своих должностей лишились следующие генералы полиции: начальник управления МВД по Владимирской области Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД Александр Удовенко, заместитель начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД Юрий Инстранкин.

Кроме того, снят с должности первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин. По данным источника, в увольнении не следует искать чего-то сенсационного, отставки высокопоставленных полицейских проведены в рамках обычной кадровой ротации в МВД.

Известно также, что глава государства назначил на должность начальника управления МВД по Ярославской области полковника полиции Алексея Школкина. До этого он возглавлял Управление МВД по Одинцовскому району Московской области.

