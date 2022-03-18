Песков объяснил агрессию Байдена в адрес Путина его «утомляемостью»

Агрессия Джо Байдена в адрес российского главы Владимира Путина продиктована «утомляемостью» президента США. Такое мнение журналистам на брифинге в пятницу высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Байден назвал Путина «военным преступником»

Он также предложил не давать резких оценок Байдену.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден, назвавший своего российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», потерял остатки рассудка.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий ПесковДжо Байден
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