Песков объяснил агрессию Байдена в адрес Путина его «утомляемостью»
18 марта 202212:45
Агрессия Джо Байдена в адрес российского главы Владимира Путина продиктована «утомляемостью» президента США. Такое мнение журналистам на брифинге в пятницу высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также предложил не давать резких оценок Байдену.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале ранее заявил, что президент США Джо Байден, назвавший своего российского коллегу Владимира Путина «военным преступником», потерял остатки рассудка.
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18 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru