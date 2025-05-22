Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени
В том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» осуществился в быстром режиме, заинтересованы все стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в настоящее время «достаточно оперативно» ведётся работа «по обмену конкретными именами».
«Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ключевыми шагами для продолжения диалога с РФ являются обмен пленными и определение места следующей встречи, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили прояснить вопрос о юридическом статусе СССР
- На «Ленфильме» пройдет спецпоказ фильма «Бродский. Суд»
- Российские войска освободили Новую Полтавку в ДНР
- Европарламент одобрил пошлины против сельскохозяйственной продукции из России
- Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени
- Биатлониста Евгения Устюгова окончательно лишили медалей Олимпиады-2010
- В России покажут фильм открытия Каннского фестиваля
- Русский музей представит масштабную выставку Ивана Айвазовского в 2026 году
- СМИ: Кубок России по футболу раскололся за 10 дней до финала
- Российская армия получит на вооружение новые тепловизоры «Взгляд»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru