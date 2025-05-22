Песков: Обмен пленными по формуле «1000 на 1000» потребует времени

В том, чтобы обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» осуществился в быстром режиме, заинтересованы все стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия и Украина формируют списки на обмен пленными «1000 на 1000»

По его словам, в настоящее время «достаточно оперативно» ведётся работа «по обмену конкретными именами».

«Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, то, конечно, это требует какое-то время», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что ключевыми шагами для продолжения диалога с РФ являются обмен пленными и определение места следующей встречи, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияПленныеДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры